Мужчину в Петербурге ударило током, когда он мочился на трансформаторную будку

В Невском районе Санкт-Петербурга мужчина получил сильные ожоги после того, как его ударило током на улице. Об этом в среду, 23 июля, сообщило издание «Фонтанка», ссылаясь на МВД города.
Инцидент случился на проспекте Обуховской Обороны. По предварительным данным, 36-летний петербуржец справлял нужду на трансформаторную будку, в это время его ударило током.
Он получил ожоги, поражены оказались почти все участки кожи. Также у него диагностировали шоковое состояние. Врачи не смогли спасти мужчину.
В настоящее время в ситуации разбираются правоохранители. Им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, сказано в статье.
22 июля мальчик 2015 года рождения получил ожоги после того, как дотронулся до высоковольтного провода на станции Холщевки в Московской области. В результате этого инцидента пострадавшего доставили в больницу, где у него диагностировали ожоги.