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МО РФ: Средства ПВО уничтожили 21 украинский беспилотник за три часа

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за период с 20:40 до 23:50 мск уничтожили и перехватили 21 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолётного типа. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.

Источник: Life.ru

Согласно сообщению ведомства, десять беспилотников были уничтожены над акваторией Чёрного моря, девять — над акваторией Азовского моря и два — над территорией Краснодарского края.

Ранее сообщалось, что средства ПВО уничтожили 16 украинских беспилотных летательных аппаратов над Чёрным морем и Республикой Крым. В Минобороны РФ отметили, что за период времени с 19:00 до 20:00 мск было уничтожено восемь БПЛА над акваторией Чёрного моря и восемь — над территорией Крыма. Информации о последствиях на земле не поступало.

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