Российские силовики раскрыли, что делает Украина с пленными солдатами ВСУ

«На Украине сообщают, что почти на всех обменянных из плена солдат ВСУ возбуждают уголовные дела за дезертирство. В лучшем случае люди сидят без выплат и возможности трудоустройства», — заявил собеседник ТАСС из правоохранительных органов. По его словам, такие меры применяются к большинству военнослужащих, которые попали в плен и вернулись на территорию Украины в результате обмена.