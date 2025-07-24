Десятки дронов сбили над Россией

«С 20:40 мск до 23:50 мск дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Из них десять — над акваторией Черного моря, девять — над акваторией Азовского моря, два — над территорией Краснодарского края», — сказано в сообщении ведомства.