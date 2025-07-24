Мэр Новороссийска заявил об угрозе атаки дронов

Ранее аналогичные предупреждения о возможных атаках беспилотников уже звучали в других российских регионах. В частности, режим опасности был введен в Воронежской области, а также в Оренбургской области и Северной Осетии, где власти также призывали граждан сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями экстренных служб.