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Мэр Новороссийска заявил об угрозе атаки дронов

Власти Новороссийска предупредили горожан об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов. Сообщение с предупреждением разместил глава города Андрей Кравченко.

В Новороссийске объявили опасность атаки дронов.

Власти Новороссийска предупредили горожан об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов. Сообщение с предупреждением разместил глава города Андрей Кравченко.

«Уважаемые жители и гости города, сохраняйте спокойствие и не покидайте помещения без необходимости. При обнаружении подозрительных объектов или звуков незамедлительно сообщайте в экстренные службы», — сообщил Кравченко в своем официальном telegram-канале.

Ранее аналогичные предупреждения о возможных атаках беспилотников уже звучали в других российских регионах. В частности, режим опасности был введен в Воронежской области, а также в Оренбургской области и Северной Осетии, где власти также призывали граждан сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями экстренных служб.