Мэр Новороссийска заявил об угрозе атаки дронов

В Новороссийске объявили опасность атаки дронов.
Власти Новороссийска предупредили горожан об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов. Сообщение с предупреждением разместил глава города Андрей Кравченко.
«Уважаемые жители и гости города, сохраняйте спокойствие и не покидайте помещения без необходимости. При обнаружении подозрительных объектов или звуков незамедлительно сообщайте в экстренные службы», — сообщил Кравченко в своем официальном telegram-канале.
Ранее аналогичные предупреждения о возможных атаках беспилотников уже звучали в других российских регионах. В частности, режим опасности был введен в Воронежской области, а также в Оренбургской области и Северной Осетии, где власти также призывали граждан сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями экстренных служб.