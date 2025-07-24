Shot: Около пяти взрывов прогремело над Сочи

Около пяти взрывов прозвучало над Сочи в Краснодарском крае. По предварительной информации, сработала система противовоздушной обороны над городом, сообщил в четверг, 24 июля, Telegram-канал Shot.
— Местные жители рассказали, что видели яркие вспышки над морем и слышали около пяти громких взрывов в центральном районе. По словам очевидцев, громкие звуки слышали в нескольких городах и ПГТ, — сказано в публикации.
Также сообщается о перебоях в работе интернета. По предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны по украинским беспилотникам.
Официальной информации о разрушениях и пострадавших нет, добавили в посте.
Осколки украинского БПЛА упали на пляже «Наш Парус» в Севастополе, сообщил 23 июля губернатор города Михаил Развожаев. Пляж расположен в поселке городского типа Кача. Там обломки дрона упали также на территорию школы, повреждены несколько окон в образовательном учреждении и двух соседних зданиях.