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Силы ПВО за вечер сбили 21 беспилотник ВСУ над Кубанью, Черным и Азовским морями

Средства противовоздушной обороны за три с лишним часа вечером сбили 21 украинский БПЛА в небе над РФ. Об этом сообщили в четверг, 24 июля, в Министерстве обороны России.

Средства противовоздушной обороны за три с лишним часа вечером сбили 21 украинский БПЛА в небе над РФ. Об этом сообщили в четверг, 24 июля, в Министерстве обороны России.

— 23 июля с 20:40 до 23:50 по московскому времени дежурными средствами ПВО был уничтожен и перехвачен 21 украинский беспилотник, — сказано в Telegram-канале ведомства.

Из них над Черным морем ликвидировали десять дронов, над Азовским морем — девять БПЛА и в Краснодарском крае — два беспилотника.

Около пяти взрывов прозвучало над Сочи в Краснодарском крае. По предварительной информации, сработала система противовоздушной обороны над городом, сообщил 24 июля Telegram-канал Shot. Также сообщается о перебоях в работе интернета.

Осколки украинского БПЛА упали на пляже «Наш Парус» в Севастополе, передал 23 июля губернатор города Михаил Развожаев. Пляж расположен в поселке городского типа Кача. Там обломки дрона упали также на территорию школы, повреждены несколько окон в образовательном учреждении и двух соседних зданиях.

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