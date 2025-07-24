Движение по Крымскому мосту перекрыто уже более двух часов

«Проезд по Крымскому мосту временно перекрыт», — говорится в сообщении.
По данным на 01:00 мск движение остаётся перекрытым.
Ранее сообщалось, что российские средства ПВО за период с 20:40 до 23:50 мск уничтожили 21 украинский беспилотный летательный аппарат. Десять БПЛА были перехвачены над акваторией Чёрного моря, девять — над Азовским морем и два — над территорией Краснодарского края.
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