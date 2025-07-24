На территории Новороссийска объявили угрозу атаки украинских дронов

Украинские беспилотники пытаются атаковать Краснодарский край. Дроны выпущены, в том числе, в направлении Новороссийска. Глава города Андрей Кравченко в Telegram-канале предупредил жителей об угрозе беспилотной атаки.
Мэр Новороссийска также напомнил читателям правила поведения во время действия предупреждения. Он уточнил, что жителям не следует подходить к окнам. Если граждане находятся на улице в момент включения сирен, необходимо укрыться в цоколе ближайшего здания или в подземном переходе.
«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в комнате, окна которой не выходят на море или в помещениях без окон со сплошными стенами», — добавил Андрей Кравченко.
Вечером 23 июля над территорией РФ сбили 21 БПЛА. Украинские дроны перехватили над акваториями Черного и Азовского морей. Кроме того, беспилотники сбили над Краснодарским краем.