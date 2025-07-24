Baza привела два аргумента против главного доказательства в деле главреда Трифонова

Следствие утверждает, что главред заплатил сотрудникам полиции за доступ к «эксклюзивной информации». Однако редакция уточняет, что взяла эти данные из открытых источников и других СМИ, которые опубликовали их на сутки раньше «Базы».
В материалах дела, представленных в Замоскворецком суде, утверждается, что именно за этот материал Трифонов 22 августа 2023 года в 18:31 перевёл 6 тысяч рублей через банкомат в Москве, возле станции метро «Белорусская». Однако, отмечает Baz, в этот момент Трифонов был за границей, что отражено в его загранпаспорте — весь август 2023 года журналист провёл в Турции и Черногории.
Напомним, ранее в редакции Telegram-канала «База» и дома у главреда Глеба Трифонова прошли обыски. Связь с журналистом была потеряна на длительное время. Позднее стало известно о возбуждении уголовного дела о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции. Следствие полагает, что сотрудники правоохранительных органов передавали Telegram-каналу сведения, доступ к которым ограничен. Трифонову и Лукьяновой грозит до 12 лет лишения свободы. Накануне суд заключил их под стражу.