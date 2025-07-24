Baza привела два аргумента против главного доказательства в деле главреда Трифонова

В материалах дела, представленных в Замоскворецком суде, утверждается, что именно за этот материал Трифонов 22 августа 2023 года в 18:31 перевёл 6 тысяч рублей через банкомат в Москве, возле станции метро «Белорусская». Однако, отмечает Baz, в этот момент Трифонов был за границей, что отражено в его загранпаспорте — весь август 2023 года журналист провёл в Турции и Черногории.