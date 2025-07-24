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Появилось видео атаки БПЛА на Сочи

Российские военные сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) на подлете к Сочи. Видео появилось в социальных сетях.

Дрон сбили над Сочи.

Российские военные сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) на подлете к Сочи. Видео появилось в социальных сетях.

«ПВО продолжает отбивать атаку беспилотников на Сочи. В Адлере ревет сирена ракетной опасности», — написал военкор «Комсомольской правды» Александр Коц в своем telegram-канале.

Администрация Новороссийска распространила предупреждение для жителей о возможной угрозе БПЛА. Соответствующее уведомление опубликовал мэр города Андрей Кравченко.

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БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
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