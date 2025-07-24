Появилось видео атаки БПЛА на Сочи

Дрон сбили над Сочи.
Российские военные сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) на подлете к Сочи. Видео появилось в социальных сетях.
«ПВО продолжает отбивать атаку беспилотников на Сочи. В Адлере ревет сирена ракетной опасности», — написал военкор «Комсомольской правды» Александр Коц в своем telegram-канале.
Администрация Новороссийска распространила предупреждение для жителей о возможной угрозе БПЛА. Соответствующее уведомление опубликовал мэр города Андрей Кравченко.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше