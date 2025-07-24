Группу туристов эвакуировали в Кабардино-Балкарии из-за селя

Более 40 туристов из Калуги, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии из-за схода селевого потока, были эвакуированы в безопасное место, сообщает районная администрация в среду. Об этом пишет «Интерфакс».