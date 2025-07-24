Группу туристов эвакуировали в Кабардино-Балкарии из-за селя

Более 40 туристов из Калуги, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии из-за схода селевого потока, были эвакуированы в безопасное место, сообщает районная администрация в среду. Об этом пишет «Интерфакс».
«Группа из 44 человек, включая 38 детей и 6 взрослых, находившаяся в учебно-методическом центре “Эльбрус”, столкнулась с трудностями из-за схода селя, который заблокировал их выезд», — говорится в сообщении.
Отдыхающих вывезли с турбазы в Тырныауз, где для них организовали пункт временного размещения.
Туристам предоставили все необходимое, а также обеспечат транспорт для возвращения домой, так как автобус не может выехать самостоятельно.
21 июня сильные дожди спровоцировали сход селевого потока в Эльбрусском районе, что повредило мост на федеральной трассе «Прохладный — Баксан — Эльбрус» и оставило без воды, электричества и газа часть жителей Тырныауза.
В связи с ЧС регионального масштаба в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии введён режим чрезвычайной ситуации.