В Белом море нашли пропавшего туриста мертвым

Утром 23 июля в Онежской губе Белого моря, неподалёку от острова Варбалуда, было найдено тело мужчины в спасательном жилете. Об этом сообщили в Государственном комитете Карелии по безопасности, пишет РБК.
На место происшествия прибыли спасатели Карельской республиканской поисково-спасательной службы и сотрудники полиции. По предварительным данным, погибший входил в группу туристов-байдарочников, трое из которых до сих пор считаются пропавшими без вести.
20 июля утром незарегистрированная в МЧС группа из девяти человек отправилась на байдарках в сплав от островов Кузова к Соловецким островам. Из-за ухудшения погодных условий туристы приняли решение вернуться назад. Четверо участников на парных байдарках смогли добраться до разных островов архипелага Кузова, двое самостоятельно добрались до Соловецких островов.
Поисковые работы ведут спасатели из Карелии и Архангельской области с привлечением вертолёта Ми-8. Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Республике Карелия, 23 июля на поиски вышли девять специалистов Морспасслужбы и Карельской республиканской поисково-спасательной службы.
Ранее спасатели обследовали акваторию Белого моря вдоль береговой линии у островов Кузова и Шуйостров, осмотрели более 15 островов и прибрежную зону до города Кемь.
По предварительной информации, пропавшие туристы прибыли в Карелию из Волгограда — это мужчины 24 и 38 лет, а также женщина 32 лет. Родственники пропавшей обратились к добровольцам и местным жителям с просьбой помочь в поисках.