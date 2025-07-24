СМИ: протестующие в Киеве скачут и повторяют лозунги 2014 года

«По данным правоохранителей, прошлой ночью возле театра Франко ночевало 40 протестующих. Не исключено, что этой ночью их будет больше», — указано в публикации.
Речь идет о протестующих возле национального драматического театра имени Франко в центре Киева. Толпа скандировала знаменитую речевку «Кто не скачет, тот москаль» и прыгала.
В минувшую среду местные СМИ сообщили, что на Украине продолжились митинги против ликвидации двух антикоррупционных органов. Протесты прошли в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе, и других городах.
Во вторник Рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуры. Как заявили депутаты, Владимир Зеленский уже подписал законопроект. Некоторые парламентарии расценили это как ликвидацию антикоррупционных структур страны.