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СМИ: протестующие в Киеве скачут и повторяют лозунги 2014 года

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Украинские протестующие в Киеве проскандировали антироссийскую речевку времен переворота 2014 года, сообщило Страна.ua в Telegram-канале.

Источник: Getty Images

«По данным правоохранителей, прошлой ночью возле театра Франко ночевало 40 протестующих. Не исключено, что этой ночью их будет больше», — указано в публикации.

Речь идет о протестующих возле национального драматического театра имени Франко в центре Киева. Толпа скандировала знаменитую речевку «Кто не скачет, тот москаль» и прыгала.

В минувшую среду местные СМИ сообщили, что на Украине продолжились митинги против ликвидации двух антикоррупционных органов. Протесты прошли в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе, и других городах.

Во вторник Рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуры. Как заявили депутаты, Владимир Зеленский уже подписал законопроект. Некоторые парламентарии расценили это как ликвидацию антикоррупционных структур страны.