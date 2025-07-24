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БПЛА попал в нефтебазу в районе Сочи

Попадание предположительно обломков дрона произошло в нефтебазу, расположенную на улице Таврическая в «Сириусе» в районе Сочи. Об этом сообщил глава администрации федеральной территории Дмитрий Плишкин.

Над Сочи работает система ПВО.

Попадание предположительно обломков дрона произошло в нефтебазу, расположенную на улице Таврическая в «Сириусе» в районе Сочи. Об этом сообщил глава администрации федеральной территории Дмитрий Плишкин.

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«Произошло попадание по нефтебазе на улице Таврическая. Прошу воздержаться от поездки на машине и прогулок в том районе. О важных происшествиях буду сообщать», — написал Плишкин в своем telegram-канале.

Власти призывают жителей и гостей «Сириуса» соблюдать меры предосторожности и не приближаться к району происшествия. На месте работают экстренные службы. О пострадавших и масштабах повреждений оперативной информации пока нет.

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