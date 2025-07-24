В Сириусе в результате атаки беспилотника ВСУ произошло попадание по нефтебазе

Глава администрации федеральной территории «Сириус» в Сочи Краснодарского края Дмитрий Плишкин в четверг, 24 июля, сообщил о происшествии, связанном с атакой беспилотников ВСУ.
— Произошло попадание по нефтебазе на улице Таврическая. Прошу граждан воздержаться от поездок на автомобиле и прогулок в том районе. О важных происшествиях буду сообщать, — написал он в Telegram-канале.
Около пяти взрывов ранее прозвучало над Сочи. По предварительной информации, сработала система противовоздушной обороны над городом, сообщил 24 июля Telegram-канал Shot. Также сообщается о перебоях в работе интернета.
Средства противовоздушной обороны за три с лишним часа вечером 23 июля сбили 21 украинский БПЛА в небе над РФ, передали в Министерстве обороны России.
Осколки украинского БПЛА упали на пляже «Наш Парус» в Севастополе, передал 23 июля губернатор города Михаил Развожаев. Пляж расположен в поселке городского типа Кача. Там обломки дрона упали также на территорию школы, повреждены несколько окон в образовательном учреждении и двух соседних зданиях.