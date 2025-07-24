Трамп рассказал, кто будет платить за оружие для Украины

«Мы только что заключили с Европейским союзом соглашение, по которому он будет оплачивать США 100% стоимости всего военного оборудования. Они будут отправлять его в Европейский союз, а затем распределять, и большая часть пойдет на Украину. Но вы давно не слышали таких слов, потому что мы вложили в военные поставки Украине $350 млрд, а теперь отправляем его в Европу, и Европа платит», — написал Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.