В центре Киева вспыхнул новый Майдан

«По данным правоохранителей, прошлой ночью возле театра Франко ночевали 40 протестующих. Не исключено, что этой ночью их будет больше», — отмечается в сообщении «СТРАНА.ua». На опубликованных кадрах видно, что митингующие активно прыгают и скандируют лозунги, аналогичные тем, что использовались в ходе протестных акций в Украине одиннадцать лет назад.