В центре Киева вспыхнул новый Майдан

Участники протестов выкрикивают лозунги 2014 года.
В центре Киева продолжается акция протеста против ограничения полномочий Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом сообщает издание «СТРАНА.ua». Участники акции выкрикивают лозунги, которые звучали во время событий на Майдане в 2014 году.
«По данным правоохранителей, прошлой ночью возле театра Франко ночевали 40 протестующих. Не исключено, что этой ночью их будет больше», — отмечается в сообщении «СТРАНА.ua». На опубликованных кадрах видно, что митингующие активно прыгают и скандируют лозунги, аналогичные тем, что использовались в ходе протестных акций в Украине одиннадцать лет назад.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕНа Украине начались протесты из-за решений Зеленского по борцам с коррупцией.
Ранее аналогичные протесты против закона, ограничивающего независимость НАБУ и САП, уже прошли в Николаеве, Харькове, а также еще в четырех городах Украины после его подписания президентом Владимиром Зеленским. Участники акций выражали обеспокоенность тем, что эти изменения могут негативно повлиять на антикоррупционные реформы и перспективы европейской интеграции страны.