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Обломки БПЛА упали на трассу в Сочи

В ночь на 24 июля на автодорогу в Сочи обрушились обломки уничтоженного беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщили очевидцы происшествия.

Осколки БПЛА упали на трассу.

В ночь на 24 июля на автодорогу в Сочи обрушились обломки уничтоженного беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщили очевидцы происшествия.

По их словам, вследствие атаки БПЛА, осуществленной Вооруженными силами Украины, на данный момент зафиксировано падение фрагментов дрона на одну из сочинских трасс. О пострадавших не сообщается.

Попадание, предположительно, обломков дрона произошло в нефтебазу, расположенную на улице Таврическая в «Сириусе» в районе Сочи. На месте работают экстренные службы. О пострадавших и масштабах повреждений оперативной информации пока нет.

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