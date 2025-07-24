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В Адлерском районе Сочи из-за обломков БПЛА погибла женщина

СОЧИ, 24 июля. /ТАСС/. Падение обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) привело к гибели женщины в Адлерском районе Сочи. Еще одна женщина получила ранения, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

Источник: РИА "Новости"

«В Адлерском районе Сочи в результате падения обломков БПЛА по улице Авиационной один человек погиб и один получил тяжелые ранения. Это две женщины, которые в момент падения обломков находились на улице», — говорится в сообщении.

В оперштабе уточнили, что одна из женщин погибла на месте, вторая была госпитализирована в тяжелом состоянии. На месте происшествия работают оперативные службы.

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