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СК: Семьям мигрантов, надругавшихся над девочкой под Калугой, грозит депортация

В ходе расследования уголовного дела, возбужденного после изнасилования девочки в Калужской области детьми мигрантов в возрасте девяти и 11 лет, рассматривается вопрос о депортации их семей. Об этом в среду, 23 июля, сообщили в СУ Следственного комитета РФ по региону.

В ходе расследования уголовного дела, возбужденного после изнасилования девочки в Калужской области детьми мигрантов в возрасте девяти и 11 лет, рассматривается вопрос о депортации их семей. Об этом в среду, 23 июля, сообщили в СУ Следственного комитета РФ по региону.

Мальчиков по решению суда отправили в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей, а их родителей — в центр временного содержания иностранных граждан.

Также правоохранители установили, что отец одного из фигурантов дела нарушил порядок пребывания на территории РФ, сказано в Telegram-канале ведомства.

О том, что мальчики, дети граждан Таджикистана, изнасиловали малолетнюю жительницу Боровского района, сообщил 22 июля губернатор области Владислав Шапша в Telegram-канале. Он назвал этот случай «вопиющим» и попросил правоохранителей проявить «максимальную возможную жесткость».

Потерпевшая еще не достигла четырнадцати лет.