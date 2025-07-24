СК: Семьям мигрантов, надругавшихся над девочкой под Калугой, грозит депортация

В ходе расследования уголовного дела, возбужденного после изнасилования девочки в Калужской области детьми мигрантов в возрасте девяти и 11 лет, рассматривается вопрос о депортации их семей. Об этом в среду, 23 июля, сообщили в СУ Следственного комитета РФ по региону.