Оперштаб: В Адлере одна женщина погибла и одна пострадала при атаке дронов ВСУ

«В Адлерском районе Сочи в результате падения обломков БПЛА по ул. Авиационной один человек погиб и один получил тяжелые ранения», — говорится в сообщении.
В оперштабе добавили, что две женщины находились на улице в момент падения обломков дрона. Одна из них погибла на месте, другую доставили в больницу в тяжёлом состоянии.
Специальные и экстренные службы продолжают работать на месте ЧП.
Напомним, ранее жители Сочи сообщили об одной из сильнейших за последнее время атак украинских беспилотников. Над городом прогремело от 15 до 20 взрывов.
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