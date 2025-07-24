В Краснодарском крае отменили ракетную опасность

Опасность БПЛА отменили в Краснодарском крае.
В Краснодарском крае объявлена отмена опасности атаки беспилотников. Об этом сообщает Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
«Информирует центр оповещения Краснодарского края! На территории края объявлена отмена угрозы “Беспилотная опасность”», — говорится в сообщении РСЧС.
Ранее стало известно, что одна женщина погибла, одна пострадала при падении обломков БПЛА в Адлерском районе Сочи. Также произошло попадание, предположительно, обломков дрона в нефтебазу, расположенную на улице Таврическая в «Сириусе» в районе Сочи.