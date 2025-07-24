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Один человек погиб после налета БПЛА на Сочи

В Сочи в результате падения обломков БПЛА на улице Авиационной погибла женщина, еще одна пострадала. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

В результате падения обломков дрона погибла женщина.

В Сочи в результате падения обломков БПЛА на улице Авиационной погибла женщина, еще одна пострадала. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

По данным штаба, обе женщины находились на улице в момент инцидента. «Одна погибла на месте, вторую в тяжелом состоянии госпитализировали», — говорится в официальном сообщении в telegram-канале штаба.

На месте происшествия продолжают работать оперативные службы и представители экстренных ведомств. Выясняются все обстоятельства трагедии.

Вооруженные силы Украины осуществили атаку с применением БПЛА на южные области Российской Федерации. По информации Министерства обороны РФ, удалось успешно отразить нападение 21 беспилотника. Из этого числа десять аппаратов были уничтожены над акваторией Черного моря, девять — над Азовским морем, еще два были перехвачены в воздушном пространстве Краснодарского края. Подробности о ходе отражения атаки — в прямой трансляции URA.RU.

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