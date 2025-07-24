Один человек погиб после налета БПЛА на Сочи

В результате падения обломков дрона погибла женщина.
В Сочи в результате падения обломков БПЛА на улице Авиационной погибла женщина, еще одна пострадала. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
По данным штаба, обе женщины находились на улице в момент инцидента. «Одна погибла на месте, вторую в тяжелом состоянии госпитализировали», — говорится в официальном сообщении в telegram-канале штаба.
На месте происшествия продолжают работать оперативные службы и представители экстренных ведомств. Выясняются все обстоятельства трагедии.
Вооруженные силы Украины осуществили атаку с применением БПЛА на южные области Российской Федерации. По информации Министерства обороны РФ, удалось успешно отразить нападение 21 беспилотника. Из этого числа десять аппаратов были уничтожены над акваторией Черного моря, девять — над Азовским морем, еще два были перехвачены в воздушном пространстве Краснодарского края. Подробности о ходе отражения атаки — в прямой трансляции URA.RU.