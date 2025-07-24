Ричмонд
+29°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сочи в результате беспилотной атаки ВСУ одна женщина погибла и одна пострадала

ВСУ атаковали Сочи в ночь на 24 июля, сообщается о погибшей и пострадавшей.

Украинские беспилотники совершили налет на Краснодарский край. В том числе, под удар попал город Сочи. В Адлерском районе в ночь на 24 июля из-за падения обломков БПЛА погибла женщина, сообщили в местном Оперштабе.

Кроме того, оповестили об одном пострадавшем. Им также оказалась жительница Адлерского района. На местах ЧП работают спецслужбы.

«Это две женщины, которые в момент падения обломков находились на улице. Одна погибла на месте, вторую в тяжелом состоянии госпитализировали», — говорится в уведомлении.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше