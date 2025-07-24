В Сочи в результате беспилотной атаки ВСУ одна женщина погибла и одна пострадала

Украинские беспилотники совершили налет на Краснодарский край. В том числе, под удар попал город Сочи. В Адлерском районе в ночь на 24 июля из-за падения обломков БПЛА погибла женщина, сообщили в местном Оперштабе.
Кроме того, оповестили об одном пострадавшем. Им также оказалась жительница Адлерского района. На местах ЧП работают спецслужбы.
«Это две женщины, которые в момент падения обломков находились на улице. Одна погибла на месте, вторую в тяжелом состоянии госпитализировали», — говорится в уведомлении.
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