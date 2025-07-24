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Одна женщина погибла, одна ранена при падении обломков дрона в Сочи

В Адлерском районе Сочи женщина погибла из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

В Адлерском районе Сочи женщина погибла из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Ещё одна женщина получила серьёзные травмы, сообщили в телеграм-канале оперативного штаба Краснодарского края.

«На улице Авиационной в Адлерском районе Сочи обломки БПЛА упали на проходивших там двух женщин. В результате один человек скончался, второй получил тяжёлые ранения», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что в Сириусе произошло попадание по нефтебазе в результате украинской атаки.

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Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
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