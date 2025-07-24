NTK: 64-летний британец пришел в себя после клинической смерти

Британец Стив Далтон, переживший клиническую смерть продолжительностью 45 минут, полностью восстановился, сообщает портал Need To Know.
Инцидент произошел, когда 64-летний мужчина помогал своей дочери Кейт строить детскую площадку в саду. Внезапно он потерял сознание и упал — у него случился сердечный приступ. Его 40-летний сын Сэм незамедлительно начал делать отцу сердечно-легочную реанимацию, продолжая до прибытия медиков, которые прибыли спустя восемь минут.
Бригада скорой помощи боролась за жизнь мужчины более трёх часов, однако сердце не билось на протяжении 45 минут. Врачи шесть раз применяли дефибриллятор, прежде чем удалось добиться реакции.
Стива доставили в больницу в состоянии комы, и врачи давали лишь два процента шанса на выживание, полагая, что мозг уже сильно пострадал от нехватки кислорода. Однако на следующее утро произошло чудо — Далтон пришел в себя и вскоре начал самостоятельно общаться с близкими. По словам медиков, он полностью восстановился, несмотря на критическое состояние, в котором находился.
Ранее в Италии 78-летний житель деревни Тарквиния пережил два сердечных приступа и был официально объявлен умершим врачами, однако спустя некоторое время неожиданно пришел в сознание.