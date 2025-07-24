NTK: 64-летний британец пришел в себя после клинической смерти

Стива доставили в больницу в состоянии комы, и врачи давали лишь два процента шанса на выживание, полагая, что мозг уже сильно пострадал от нехватки кислорода. Однако на следующее утро произошло чудо — Далтон пришел в себя и вскоре начал самостоятельно общаться с близкими. По словам медиков, он полностью восстановился, несмотря на критическое состояние, в котором находился.