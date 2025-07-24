В аэропорту Грозного ввели ограничения на приём и выпуск самолётов

«Аэропорт Грозный (Северный). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении в телеграм-канале.
Уточняется, что ограничения введены в целях безопасности полётов.
Ранее в Росавиации сообщили о снятии ограничений в аэропорту Сочи.
Напомним, в ночь на 24 июля дроны ВСУ атаковали юг России. Жители Сочи сообщили о двух десятках взрывов. В «Сириусе» беспилотник попал по нефтебазе. До этого в Севастополе обломки БПЛА упали на пляж и территорию школы. Временно ограничивалось движение по Крымскому мосту.
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