В аэропорту Грозного ввели временные ограничения

«Аэропорт Грозный (Северный)». Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", — написал он.
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнил Кореняко.
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Грозного, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
«Аэропорт Грозный (Северный)». Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", — написал он.
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнил Кореняко.