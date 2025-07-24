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У девочки в Санкт-Петербурге произошел разрыв селезенки на прогулке в детсаду

В Красногвардейском районе Петербурга у трехлетней девочки произошел разрыв селезенки во время прогулки в детском саду. Об этом в среду, 23 июля, сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

В Красногвардейском районе Петербурга у трехлетней девочки произошел разрыв селезенки во время прогулки в детском саду. Об этом в среду, 23 июля, сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

Ребенка в тяжелом состоянии доставили в реанимацию.

— У девочки произошло кровоизлияние в брюшную полость. Сейчас она находится в тяжелом состоянии, — говорится в публикации.

Заведующая дошкольного учреждения рассказала, что воспитанница неудачно облокотилась на край горки. После этого она сказала, что ей очень больно.

По факту произошедшего в детсаду начали проводить проверку.

11 июля в Санкт-Петербурге четырехлетний ребенок провалился в открытый люк. Инцидент произошел на парковке автоцентра на Октябрьской набережной. Туда семья приехала, чтобы выбрать новый автомобиль. Родители с младшим ребенком шли впереди, старший немного от них отстал. В один момент он так сильно увлекся телефоном, что не заметил открытый люк прямо под ногами.