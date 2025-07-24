У девочки в Санкт-Петербурге произошел разрыв селезенки на прогулке в детсаду

11 июля в Санкт-Петербурге четырехлетний ребенок провалился в открытый люк. Инцидент произошел на парковке автоцентра на Октябрьской набережной. Туда семья приехала, чтобы выбрать новый автомобиль. Родители с младшим ребенком шли впереди, старший немного от них отстал. В один момент он так сильно увлекся телефоном, что не заметил открытый люк прямо под ногами.