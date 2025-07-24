В Иркутске заблокировали более двух тысяч аккаунтов электросамокатчиков

В Иркутске заблокировали более двух тысяч аккаунтов пользователей электросамокатов. 126 пользователей получили штраф на общую сумму более 400 тысяч рублей. Об этом сообщает Байкал24 со ссылкой на ГУ МВД по Иркутской области.