В Иркутске заблокировали более двух тысяч аккаунтов электросамокатчиков

В Иркутске заблокировали более двух тысяч аккаунтов пользователей электросамокатов. 126 пользователей получили штраф на общую сумму более 400 тысяч рублей. Об этом сообщает Байкал24 со ссылкой на ГУ МВД по Иркутской области.
— Полицейские проели рейд, чтобы выявить нарушения ПДД среди тех, ко управляет электросамокатами. Так, с начала года в городе и районе произошло 14 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, — пояснили в ведомстве.
В таких авариях пострадали 15 человек, из них 10 — несовершеннолетних. Сотрудники ГИБДД провели беседы с водителями электросамокатов, рассказав им о правилах безопасности и важности использования защитной экипировки.
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