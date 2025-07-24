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В Одессе на юге Украины прогремела серия мощных взрывов

В Одесской области объявлена воздушная тревога, сирены включены с 23:55 мск.

Источник: Аргументы и факты

Серия взрывов произошла в Одессе, проинформировал мэр украинского города Геннадий Труханов.

«В городе слышны взрывы», — написал он в своём блоге в соцсетях.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской области объявлена воздушная тревога. Сирены включены с 23:55 мск.

Другие подробности в настоящее время не приводятся.

Напомним, российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.

Ранее сообщалось, что в Одессе на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв.