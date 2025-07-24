В Одессе на юге Украины прогремела серия мощных взрывов

Серия взрывов произошла в Одессе, проинформировал мэр украинского города Геннадий Труханов.
«В городе слышны взрывы», — написал он в своём блоге в соцсетях.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской области объявлена воздушная тревога. Сирены включены с 23:55 мск.
Другие подробности в настоящее время не приводятся.
Напомним, российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.
Ранее сообщалось, что в Одессе на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв.