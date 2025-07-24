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В Сочи после террористической атаки ВСУ загорелись гаражи

В Адлерском районе Сочи произошло второе ЧП после террористической атаки ВСУ с использованием беспилотников.

В Адлерском районе Сочи произошло второе ЧП после террористической атаки ВСУ с использованием беспилотников. Так, в результате падения обломков одного из БПЛА загорелись гаражи в кооперативе, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

«Из-за падения обломков БПЛА в Адлерском районе Сочи произошел пожар на территории гаражного кооператива. Возгорание затронуло 4 гаража в кооперативе по ул. Авиационной», — говорится в официальном сообщении.

По данным оперштаба, площадь горения составила около 200 квадратных метров. Пожар был ликвидирован. Предварительно, на месте происшествия никто не пострадал.

Незадолго до этого краевой оперштаб сообщал о гибели человека в Адлерском районе Сочи после падения обломков беспилотника. Еще один человек получил ранения. Две женщины в момент атаки находились на улице.

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