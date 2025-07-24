В Сочи из-за падения обломков БПЛА вспыхнул пожар

«Из-за падения обломков БПЛА в Адлерском районе Сочи произошел пожар на территории гаражного кооператива… Пожар ликвидирован в 2.51 мск», — говорится в сообщении оперштаба.
Отмечается, что возгорание затронуло 4 гаража в кооперативе по улице Авиационной. Общая площадь пожара составила 200 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет.
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