Глава МИД Германии: Украина сможет «оказывать влияние» на территорию России

Министр также пояснил, что главные сложности с поставками новых систем вооружения Украине связаны не с финансовыми ограничениями, а с вопросами доступности и производственных мощностей. Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц сообщал о снятии ограничений по дальности для поставляемых Украине видов вооружений, однако позднее вице-канцлер Ларс Клингбайль заявил, что Берлин официально не менял своей позиции по этому вопросу.