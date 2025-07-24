Глава МИД Германии: Украина сможет «оказывать влияние» на территорию России

В Германии рассказали, как будут использоваться ракеты Taurus.
Украина получит возможность «оказывать влияние» на территорию России в рамках самообороны. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Германии Йоханн Вадефуль, комментируя перспективу передачи Киеву немецких ракетных комплексов Taurus.
«Украина будет иметь возможность оказывать влияние на российскую территорию», — процитировала политика газета Zeit. Он добавил, что система вооружений Taurus является «технически непростой», поэтому обсуждение вопроса о ее передаче Киеву требует осторожности.
Министр также пояснил, что главные сложности с поставками новых систем вооружения Украине связаны не с финансовыми ограничениями, а с вопросами доступности и производственных мощностей. Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц сообщал о снятии ограничений по дальности для поставляемых Украине видов вооружений, однако позднее вице-канцлер Ларс Клингбайль заявил, что Берлин официально не менял своей позиции по этому вопросу.
Ранее Германия скрыла реестр поставляемого Украине вооружения, что, по мнению российского посла Сергея Нечаева, может свидетельствовать о возможности передачи Киеву ракет Taurus. Министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что страна не будет напрямую поставлять Украине ракеты Taurus, но готова поддерживать Киев финансово. При этом в России неоднократно подчеркивали, что страны НАТО рискуют быть вовлечены в конфликт при использовании дальнобойных ракет по российской территории.