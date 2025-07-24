Беспилотник-беглец: в Омске дрон нарушил правила и приземлился в санатории

Инцидент произошел накануне, когда 47-летний житель Ленинского округа запустил свой новый дрон, полученный в подарок от коллег, прямо со двора дома на улице Московской. Не дождавшись официальной регистрации устройства, владелец произвел запуск, однако вскоре потерял контроль над техникой.