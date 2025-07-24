Беспилотник-беглец: в Омске дрон нарушил правила и приземлился в санатории

В Омске зарегистрирован необычный случай с участием беспилотного летательного аппарата. Квадрокоптер сбежал от своего владельца и совершил несанкционированную посадку на территории санаторного комплекса на улице 5-й Марьяновской.
Инцидент произошел накануне, когда 47-летний житель Ленинского округа запустил свой новый дрон, полученный в подарок от коллег, прямо со двора дома на улице Московской. Не дождавшись официальной регистрации устройства, владелец произвел запуск, однако вскоре потерял контроль над техникой.
По предварительным данным, беспилотник преодолел расстояние от 500 метров до полутора километров прежде чем приземлиться на охраняемой территории санатория. Благодаря оперативной работе правоохранительных органов, хозяин «беглеца» был быстро установлен.
«Такие действия квалифицируются как административное правонарушение», — отметили в пресс-службе полиции. По факту случившегося возбуждены дела за нарушение правил использования воздушного пространства и правил безопасности эксплуатации воздушных судов.
Материалы проверки направлены в транспортную прокуратуру для принятия дальнейшего решения. Владельцу беспилотника грозит штраф за несанкционированный запуск техники в черте города.
Напомним, что использование беспилотных летательных аппаратов требует обязательной регистрации и получения соответствующих разрешений от органов, контролирующих воздушное пространство.
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