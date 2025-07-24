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Два подростка погибли в лобовом столкновении под Новосибирском

Прокуратура начала проверку.

Источник: Прокуратура Новосибирской области

Вечером 23 июля на трассе в Сузунском районе Новосибирской области произошла серьёзная авария, в которой погибли двое подростков. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

По предварительным данным, около 20:00 на 15-м километре автодороги «Бобровка — Шайдурово — Чингис» 15-летний подросток за рулём автомобиля Pontiac выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Mazda.

В результате столкновения водитель Pontiac погиб на месте. Его 17-летний пассажир скончался в машине скорой помощи по пути в больницу. Ещё трое человек с травмами были доставлены в медицинское учреждение.

Прокурор Сузунского района прибыл на место происшествия для координации работы правоохранительных органов. Сейчас по факту аварии проводится процессуальная проверка, её ход и результаты находятся на контроле прокуратуры Новосибирской области.

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