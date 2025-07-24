Протестующие в Киеве готовы ночевать на улице из-за решения Зеленского

Протесты против закона, ограничивающего полномочия НАБУ и САП, начались после его подписания президентом Владимиром Зеленским и уже прошли в нескольких городах Украины, включая Николаев и Харьков. Участники акций выражают опасения, что новые положения могут повлиять на антикоррупционные реформы и перспективы европейской интеграции страны. Митингующие используют лозунги, звучавшие во время протестов на Майдане в 2014 году.