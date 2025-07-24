В центре Хабаровска подростки зверски избили пенсионера за замечание

По предварительным данным, утром 24 июля на Уссурийском бульваре двое подростков жестоко избили пенсионера после того, как он сделал им замечание. Видео с места происшествия сейчас распространяется в городских Telegram-каналах. За что именно пожилой мужчина упрекнул агрессоров и в каком состоянии он находится после драки, неизвестно.