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Лжегазовщики украли из квартиры в Щелково украшения на 130 тыс. руб

Подмосковные полицейские задержали подозреваемых в краже из квартиры в Щелково ювелирных украшений на сумму более 130 тыс. руб. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области.

Источник: ГУ МВД

«Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из МУ МВД России “Щелковское” задержали подозреваемых в краже ювелирных украшений на сумму более 130 тыс. руб. По имеющейся информации, злоумышленники представились работниками газовой службы и под предлогом проверки оборудования проникли в квартиру местной жительницы. Дверь им открыла ее несовершеннолетняя дочь. Пока один из подозреваемых отвлекал девушку, другой похитил принадлежащие владелице квартиры ювелирные украшения», — говорится в сообщении.

Злоумышленниками оказались ранее судимые жители Рязанской области. По данному факту следственным управлением МУ МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ («Кража»). Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.