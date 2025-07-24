Лжегазовщики украли из квартиры в Щелково украшения на 130 тыс. руб

«Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из МУ МВД России “Щелковское” задержали подозреваемых в краже ювелирных украшений на сумму более 130 тыс. руб. По имеющейся информации, злоумышленники представились работниками газовой службы и под предлогом проверки оборудования проникли в квартиру местной жительницы. Дверь им открыла ее несовершеннолетняя дочь. Пока один из подозреваемых отвлекал девушку, другой похитил принадлежащие владелице квартиры ювелирные украшения», — говорится в сообщении.