На хабаровчанку завели дело за попытку вывезти контейнер с икрой в Таиланд

Продукт обнаружили в багаже 50-летней жительницы Хабаровска, следовавшей рейсом в Бангкок. Она упаковала икру в пластиковый контейнер без маркировки. Эксперты подтвердили, что это икра калуги — редкого осетрового вида, находящегося под охраной. По правилам, пассажир может вывезти не более 250 граммов и только при наличии специальной упаковки.