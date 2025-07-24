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На хабаровчанку завели дело за попытку вывезти контейнер с икрой в Таиланд

В аэропорту Хабаровска задержали женщину, пытавшуюся вывезти за границу почти 340 граммов осетровой икры.

Источник: Дальневосточное таможенное управление

Об этом сообщили в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления.

Продукт обнаружили в багаже 50-летней жительницы Хабаровска, следовавшей рейсом в Бангкок. Она упаковала икру в пластиковый контейнер без маркировки. Эксперты подтвердили, что это икра калуги — редкого осетрового вида, находящегося под охраной. По правилам, пассажир может вывезти не более 250 граммов и только при наличии специальной упаковки.

Материалы по делу таможенники передали в следственные органы. Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде охраняемых биоресурсов.

С начала года это уже шестой случай, когда в хабаровском аэропорту пресекают попытку незаконного вывоза осетровой икры, добавили в управлении.