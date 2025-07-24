Власти Краснодарского края ракрыли последствия атаки дронов ВСУ на Адлерский район Сочи

Одна женщина погибла и еще одна пострадала в Сочи из-за падения обломков украинского беспилотника. Об этом в Telegram-канале сообщил оперштаб Краснодарского края.
«В Адлерском районе Сочи в результате падения обломков БПЛА по улице Авиационной один человек погиб и один получил тяжелые ранения», — говорится в публикации.
Уточняется, что женщина скончалась на месте происшествия, вторую экстренно госпитализировали. Обе горожанки в момент падения обломков были на улице. Представители специальных и экстренных служб в настоящее время работают на месте происшествия.
Некоторое время назад власти Краснодарского края отменили беспилотную опасность. Сообщения от РСЧС пришли жителям 24 июля в 2:30.
Накануне осколки вражеских БПЛА упали на берег пляжа и территорию школы в поселке Кача, Севастополе. По словам губернатора Михаила Развожаева, в результате падения обломков повреждены несколько окон в образовательном учреждении и в двух соседних зданиях.
Кроем того, несмотря на запрет публиковать видео атак дронов противника, 23 июля в Сети появились кадры последствий ночной атаки БПЛА в Новочеркасске. Так, очевидцы сняли на камеры посеченный металлическими шариками асфальт, выбитые стекла и оконные рамы, а также возгорания.
Некоторые горожане, при этом, заметили шрапнель на земле. В частности, металлическими шариками якобы посекло один из участков асфальта. Позже врио главы региона Юрия Слюсаря, в разных частях Новочеркасска результатом падения обломков вражеских беспилотников начались пожары, которые оперативно потушили. Также от обломков беспилотников пострадали четыре автомобиля.
21 июля губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в Бердянске обломки сбитого украинского беспилотника упали на территорию детского сада, а также пожарно-спасательной части.
Тогда российские системы противовоздушной обороны (ПВО) успешно сбили атаковавший Бердянск украинский беспилотник, однако его обломки упали на здания. Причем в тот момент, когда внутри находились люди. К счастью, никто не пострадал.