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Электросети не выдержали жары: часть Шымкента осталась без света

Накануне, 23 июля, часть Шымкента вновь осталась без электричества. В компании «Оңтүстік Жарық Транзит» заявили, что причина отключения — сильная жара, передает NUR.KZ со ссылкой на компанию.

Как сообщили журналистам в компании, из-за аномально высоких температур в городе сильно выросло потребление электричества. Это привело к перегрузке сетей и сбоям в подаче света. Повлияли на отключение электричества и технические неисправности.

«Аварийная бригада в полном составе мобилизована для ликвидации аварийной ситуации и восстановления системы электроснабжения. В целях недопущения дальнейших отключений принимаются все необходимые меры», — сообщили в пресс-службе компании.

Аварийно-восстановительные работы в мегаполисе начали еще вчера. В компании заявили, что бригады работают в усиленном режиме.

«Приносим извинения за временные неудобства. Благодарим за понимание и терпение», — обратились к шымкентцам в компании.