Электросети не выдержали жары: часть Шымкента осталась без света

Как сообщили журналистам в компании, из-за аномально высоких температур в городе сильно выросло потребление электричества. Это привело к перегрузке сетей и сбоям в подаче света. Повлияли на отключение электричества и технические неисправности.
«Аварийная бригада в полном составе мобилизована для ликвидации аварийной ситуации и восстановления системы электроснабжения. В целях недопущения дальнейших отключений принимаются все необходимые меры», — сообщили в пресс-службе компании.
Аварийно-восстановительные работы в мегаполисе начали еще вчера. В компании заявили, что бригады работают в усиленном режиме.
«Приносим извинения за временные неудобства. Благодарим за понимание и терпение», — обратились к шымкентцам в компании.