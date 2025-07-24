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Из-за ураганного ветра в Приамурье обесточен Белогорск

В ночь на 24 июля в Амурской области произошло ЧП, из-за которого город Белогорск остался без электроснабжения.

В ночь на 24 июля в Амурской области произошло ЧП, из-за которого город Белогорск остался без электроснабжения. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава муниципалитета Станислав Мелюков.

По его словам, на подстанции «Белогорская» случилась авария: ураганный ветер сорвал крышу с административного здания, и она упала на открытое распределительное устройство. В результате Белогорск и прилегающий район остались обесточены.

Мелюков отметил, что отключение электроэнергии приведёт к отсутствию водоснабжения как минимум на полдня. Сейчас энергетики формируют бригаду для скорейшего устранения последствий непогоды. Глава города также заявил о возможном введении режима чрезвычайной ситуации.

«Возможно, в городе будет введён режим ЧС. Прошу комиссию рассмотреть вопрос о привлечении ДРСК для помощи в ликвидации последствий аварии», — добавил он.

По данным на 2025 год, население Белогорска составляет около 60,3 тысячи человек. В состав городского округа входит также посёлок Низинное с населением 461 человек.

В пресс-службе компании «Амурские электрические сети» сообщили, что все необходимые материалы, техника и специалисты уже прибыли на место и работают над восстановлением электроснабжения. Диспетчерская служба проводит переключения на резервные схемы питания.

Кроме того, ураган повалил деревья, которые перекрыли дороги. Сотрудники «Автодорсферы» занимаются расчисткой проезжих частей.