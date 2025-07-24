Арест активов Тимура Иванова более чем на 2,5 млрд рублей продлили

Арест на имущество Иванова, его близких, а также третьих лиц был наложен вскоре после возбуждения в его отношении первого уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере. Арестованное имущество могут передать в собственность РФ. Согласно российскому законодательству, разрешается принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства ценностей и иного имущества, полученного в результате совершения преступлений. Это возможно в случае первого обвинительного приговора, который по итогам решения Мосгорсуда по делу о растрате и выводе денег из банка «Интеркоммерц» на общую сумму ущерба в размере около 4,1 млрд рублей не вступил в силу, но обжалован в апелляции. Согласно рыночной стоимости всех арестованных по делу активов и иного имущества Иванова, его семьи и других фигурантов, включая банковские счета, раритетные автомобили, мотоциклы, коллекцию дорогостоящих часов и недвижимость, общая их стоимость составляет более 2,5 млрд рублей.