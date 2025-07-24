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ТАСС: Киев хоронит иностранных наемников на своей территории

Власти Украины хоронят многих иностранных наемников на своей территории, чтобы скрыть реальные потери и предотвратить возможные общественные волнения в странах их происхождения. Об этом сообщил источник в российских силовых структурах.

Киев хоронит иностранных наемников на Украине.

Власти Украины хоронят многих иностранных наемников на своей территории, чтобы скрыть реальные потери и предотвратить возможные общественные волнения в странах их происхождения. Об этом сообщил источник в российских силовых структурах.

«Стоит выделить тот факт, что многих иностранных наемников хоронят на Украине — власти иностранных государств опасаются общественных волнений из-за количества реальных потерь», — сообщили в российских силовых структурах. Информацию об этом передает ТАСС.

ВСУ активно вербует иностранных наемников с начала российской спецоперации. Ранее стало известно, что Киев начал проводить активную вербовку солдат после открытия новых посольств в странах Латинской Америки.

Однако не все готовы воевать за ВСУ. Некоторые наемники сбегают с фронта после получения довольствия. Так бойцы из Польши и Южной Кореи приняли решение прекратить сотрудничество с украинской армией после получения выплат за период обучения и прибытия в населенный пункт Садки, расположенный на линии фронта в Сумской области.