Однако не все готовы воевать за ВСУ. Некоторые наемники сбегают с фронта после получения довольствия. Так бойцы из Польши и Южной Кореи приняли решение прекратить сотрудничество с украинской армией после получения выплат за период обучения и прибытия в населенный пункт Садки, расположенный на линии фронта в Сумской области.