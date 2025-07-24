На разгромивших кладбище под Челябинском подростков завели два уголовных дела

Ранее сообщалось, что на кладбище в поселке Ближний Береговой (Снежинский городской округ) были повреждены захоронения, в том числе участников специальной военной операции.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 243.4 (уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов в период Великой Отечественной войны), прокомментировали в региональном следственном управлении.
Кроме того, ведомство инициировало вопрос передачи заведенного полицией уголовного дела по части 1 статьи 244 (надругательство над телами умерших и местами их захоронения).
«Лица, причастные к совершению преступлений, установлены. Следователем осуществляются их допросы, проводятся иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — уточнили в СУ СКР по Челябинской области.
В администрации Снежинска ранее говорится, что «ведется комплексная работа с семьями подростков с привлечением специалистов социальных служб и психологов». «Главная задача — понять причины произошедшего и провести профилактические меры, чтобы исключить повторение подобных инцидентов», — прокомментировали власти.
Глава города Андрей Пульников взял ситуацию под личный контроль, будет прорабатываться вопрос об организации охраны кладбища.