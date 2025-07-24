На разгромивших кладбище под Челябинском подростков завели два уголовных дела

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 243.4 (уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов в период Великой Отечественной войны), прокомментировали в региональном следственном управлении.