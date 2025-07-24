Шквалистый ветер стал причиной отключения электроэнергии: работы по восстановлению уже ведутся

В результате грозы девять населенных пунктов в четырех муниципалитетах Амурской области остались без света. Как сообщает пресс-служба МЧС по региону, электроснабжение восстановлено в Ивановском муниципальном округе.
«В результате прохождения грозового фронта частично в 5 муниципальных образованиях (В Белогорске, Свободном и в муниципальных округах Белогорском, Ромненском и Ивановском) произошло отключение электроэнергии. В настоящее время электроснабжение восстановлено в Ивановском муниципальном округе», — говорится в сообщении ведомства.
Ремонтные работы уже проводятся. Активно ведется сбор информации по поврежденным объектам и поваленным деревьям. Кроме того, организованы аварийно-восстановительные работы. В настоящее время в результате сильных порывов ветра без света остаются около 81 тысячи человек.
Региональный гидрометцентр сообщает, что в период с 24 по 27 июля в Приамурье прогнозируются сильные дожди и грозы. Местами также возможен шквалистый ветер до 15−17 м/с.
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