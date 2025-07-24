Шквалистый ветер стал причиной отключения электроэнергии: работы по восстановлению уже ведутся

Ремонтные работы уже проводятся. Активно ведется сбор информации по поврежденным объектам и поваленным деревьям. Кроме того, организованы аварийно-восстановительные работы. В настоящее время в результате сильных порывов ветра без света остаются около 81 тысячи человек.