Посмеявшаяся над сыном погибшего участника СВО педиатр отправлена в колонию

Надежда Буянова была признана виновной в распространении фейков о российских военнослужащих в ноябре 2024 года. Уголовное дело было возбуждено после скандала, когда педиатр в ходе медицинского осмотра посмеялась над мальчиком, отец которого погиб при исполнении воинского долга в зоне проведения спецоперации.