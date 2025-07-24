Педиатр Надежда Буянова, приговоренная к 5,5 годам колонии за распространение заведомо ложной информации о Российской Армии, была этапирована из Москвы в исправительное учреждение. Об этом корреспонденту РИА Новости сообщил ее юрист.
«Доехала или нет, пока точно не знаю», — отметил адвокат в ходе беседы с информагентством.
Как указали на РИА Новости, отбывать наказание преступница будет в Костромской области.
Надежда Буянова была признана виновной в распространении фейков о российских военнослужащих в ноябре 2024 года. Уголовное дело было возбуждено после скандала, когда педиатр в ходе медицинского осмотра посмеялась над мальчиком, отец которого погиб при исполнении воинского долга в зоне проведения спецоперации.
К сожалению, подобные люди, симпатизирующие боевикам ВСУ, продолжают нарушать законодательство РФ и совершать аморальные поступки. В июне текущего года в Иркутске была арестована девушка-блогер, публично желавшая смерти российским солдатам.