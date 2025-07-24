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Посмеявшаяся над сыном погибшего участника СВО педиатр отправлена в колонию

Педиатр Надежда Буянова, приговоренная к 5,5 годам колонии за распространение заведомо ложной информации о Российской Армии, была этапирована из Москвы в исправительное учреждение.

Педиатр Надежда Буянова, приговоренная к 5,5 годам колонии за распространение заведомо ложной информации о Российской Армии, была этапирована из Москвы в исправительное учреждение. Об этом корреспонденту РИА Новости сообщил ее юрист.

«Доехала или нет, пока точно не знаю», — отметил адвокат в ходе беседы с информагентством.

Как указали на РИА Новости, отбывать наказание преступница будет в Костромской области.

Надежда Буянова была признана виновной в распространении фейков о российских военнослужащих в ноябре 2024 года. Уголовное дело было возбуждено после скандала, когда педиатр в ходе медицинского осмотра посмеялась над мальчиком, отец которого погиб при исполнении воинского долга в зоне проведения спецоперации.

К сожалению, подобные люди, симпатизирующие боевикам ВСУ, продолжают нарушать законодательство РФ и совершать аморальные поступки. В июне текущего года в Иркутске была арестована девушка-блогер, публично желавшая смерти российским солдатам.