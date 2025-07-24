Экс-мэр Новосибирска стал свидетелем пожара в Заельцовском районе

Бывший мэр Новосибирска Анатолий Локоть стал свидетелем пожара в Заельцовском районе. Из окна он заметил горящий напротив дом, а также почувствовал запах горящей изоляции. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
— Пожарные прибыли оперативно, — отметил Локоть.
Речь идет о пожаре в 17-этажном доме на улице Кропоткина. Как сообщили в региональном ГУ МЧС России, никто в ЧП не пострадал, семь человек самостоятельно эвакуировались из подъезда.
— Горела квартира по всей площади на 14-м этаже. Верхние этажи находились в дыму. Пожарные МЧС России потушили возгорание. Внутри жилья никого не было, — сообщили в ведомстве.
На месте работали 27 спасателей и девять единиц техники.