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Экс-мэр Новосибирска стал свидетелем пожара в Заельцовском районе

Никто в ЧП не пострадал.

Источник: Комсомольская правда

Бывший мэр Новосибирска Анатолий Локоть стал свидетелем пожара в Заельцовском районе. Из окна он заметил горящий напротив дом, а также почувствовал запах горящей изоляции. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

— Пожарные прибыли оперативно, — отметил Локоть.

Речь идет о пожаре в 17-этажном доме на улице Кропоткина. Как сообщили в региональном ГУ МЧС России, никто в ЧП не пострадал, семь человек самостоятельно эвакуировались из подъезда.

— Горела квартира по всей площади на 14-м этаже. Верхние этажи находились в дыму. Пожарные МЧС России потушили возгорание. Внутри жилья никого не было, — сообщили в ведомстве.

На месте работали 27 спасателей и девять единиц техники.